Atti osceni nel parcheggio di un noto centro commerciale | diversi i denunciati

La polizia locale di Afragola ha effettuato controlli in un parcheggio di un centro commerciale dopo aver riscontrato più episodi di atti osceni. Diversi uomini sono stati denunciati in seguito alle verifiche nella zona, che si trova davanti all’ingresso di un noto centro commerciale. Le operazioni sono state avviate per contrastare comportamenti ritenuti inappropriati e che si sono verificati durante le ore diurne in un’area delimitata con una sbarra.

Continuano incessanti i controlli della polizia locale di Afragola in alcune aree teatro costante di incontri tra persone di sesso maschile che in pieno giorno si appartano in un’area munita di sbarra nello spazio antistante il parcheggio di un noto centro commerciale ed a pochi passi dal.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Atti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uominiLa Polizia Locale di Afragola ha scoperto un luogo di appuntamenti nei pressi del parcheggio Ikea: fermati e denunciati due uomini per atti osceni. Atti osceni nel parcheggio dell’Ikea di Afragola: due uomini denunciatiABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta una zona di incontro nel parcheggio La Polizia Locale di Afragola ha individuato un’area nei pressi del parcheggio... Altri aggiornamenti Si parla di: Si denuda durante la processione e aggredisce i Carabinieri: arrestato 56enne; Castelvetere sul Calore| Si denuda davanti a una bambina e aggredisce i Carabinieri. Arrestato 56enne. Atti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uominiAtti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uomini, colti in flagranza dalla Polizia Locale. L'episodio è accaduto oggi, mercoledì 25 febbraio. I caschi bianchi, ... fanpage.it