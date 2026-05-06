Dopo cinque stagioni senza vittorie, l’allenatore dell’Atletico Madrid si trova ad affrontare una fase difficile, con il team che si trova a 25 punti di distanza dal leader del campionato. La squadra, che aveva dominato per oltre un decennio, mostra segnali di indebolimento e di variazioni rispetto alle prestazioni passate. La situazione solleva domande sulla capacità di recupero e sui cambiamenti necessari per invertire questa tendenza.

? Cosa scoprirai Come può Simeone colmare 25 punti di distacco dal Barcellona?. Perché il ciclo di quattordici anni mostra segni di cedimento strutturale?. Chi deve rispondere del declino dei trofei dopo l'eliminazione europea?. Quali sono le reali conseguenze per il comando tecnico del Cholo?.? In Breve Distacco di 25 punti dal Barcellona capolista in classifica di campionato.. Sconfitta ai rigori contro la Real Sociedad dopo il successo sul Barcellona.. Eliminazione continentale per mano dell'Arsenal dopo aver battuto il Barcellona.. Simeone guida il club da 14 anni con cinque stagioni senza trofei.. L’eliminazione dalla Champions League da parte dell’Arsenal stasera mette un macigno sulla stagione 20252026 dei Colchoneros, segnando un punto di svolta per il progetto di Simeone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atletico Madrid, Simeone al quinto anno senza trofei: crisi in corso

Atletico Madrid-Barcellona, Simeone a Sky Sport: La vittoria all'andata non ci condizionerà

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