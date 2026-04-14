Atletico Madrid | addio clausole Simeone resta blindato fino al 2027

L’Atletico Madrid ha deciso di rinnovare il contratto con l’allenatore, che ora resterà alla guida della squadra fino al 2027. La società ha eliminato le clausole che avrebbero potuto portare a una separazione anticipata, garantendo così stabilità alla guida tecnica. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiudendo di fatto ogni possibilità di cambiamenti imminenti nell’area tecnica del club.

L’Atletiico Madrid ha blindato definitivamente il proprio futuro tecnico con Simeone, eliminando ogni possibilità di separazione immediata tra le parti. La decisione, che sancisce la permanenza dell’allenatore nella capitale spagnola per la prossima stagione, deriva da un aggiornamento contrattuale che rimuove i vincoli economici precedentemente in vigore. Il nuovo vincolo contrattuale tra Cholo e Colchoneros. Un mese fa, l’accordo tra il club e l’argentino era già stato esteso fino al periodo 2026-2027, garantendo una base per la prosecuzione del lavoro. Tuttavia, quel documento prevedeva clausole rescissorie che permettevano sia alla società che all’allenatore di sciogliere il legame senza dover corrispondere alcun compenso economico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atletico Madrid: addio clausole, Simeone resta blindato fino al 2027 | Atletico Madrid manager Diego Simeone speaks on his son Giuliano after they lost to Real Madrid Goretzka, no all’Atlético Madrid: resta al Bayern Monaco fino a giugno. Chance per il Milan?L'Atlético, infatti, ha provato a convincere subito Goretzka a trasferirsi in Spagna, forzando la mano sul Bayern e sul giocatore e tentando di... Formazioni ufficiali Real Madrid Atletico Madrid, le scelte di Arbeloa e Simeone per il derby spagnoloCalciomercato Juve, futuro già deciso per Openda? Ecco cosa può succedere in estate, scenario clamoroso Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si...