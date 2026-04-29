Nella serata di ieri, martedì 28 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Par condicio” interessa 3.007.000 spettatori pari al 17.4% di share dalle 21:45 alle 23:29. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.829.000 spettatori con uno share del 15.5% dalle 21:57 alle 1:19. Su Rai2 Belve intrattiene 1.502.000 spettatori pari al 10.2%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 977.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai3 FarWest segna 627.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 398.000 spettatori (3.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.533.000 spettatori e il 9.8%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 292.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 28 Aprile 2026. Montalbano in replica supera i 3 milioni (17.4%), GF Vip stenta al 15.5% (1.829), Belve chiude al 10.2%

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