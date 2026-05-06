Ieri sera, 5 maggio 2026, su Rai1 è andata in onda una replica dell’episodio “La pazienza del ragno” della serie Il Commissario Montalbano. La trasmissione ha attirato l’attenzione del pubblico televisivo, come di consueto per il programma. La puntata fa parte della lunga serie di episodi dedicati alle indagini del commissario siciliano. La programmazione è stata seguita da un pubblico vario di spettatori.

Nella serata di ieri, martedì 5 maggio 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “La pazienza del ragno” interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Belve Crime intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Michael Jackson – Anatomia di una Caduta raduna.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 5 Maggio 2026

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