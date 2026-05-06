Ascolti tv ieri sera 5 maggio 2026 i dati Auditel dal Grande Fratello Vip a Il commissario Montalbano a Belve Crime

Martedì 5 maggio 2026, la prima serata televisiva ha visto diverse trasmissioni competere per gli ascolti. Tra i programmi più seguiti ci sono stati il reality show, il celebre detective interpretato da un attore noto e il programma di approfondimento che tratta tematiche di cronaca nera. I dati Auditel hanno registrato variazioni di pubblico tra le varie fasce orarie, con alcune trasmissioni che hanno ottenuto risultati superiori ad altre.