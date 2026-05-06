Asciano il peggio è passato | gli evacuati tornano a casa domani scuole aperte

A Asciano, le autorità hanno annunciato che domani riapriranno le scuole dopo i recenti eventi che hanno portato all’evacuazione di circa 150 persone nel pomeriggio di ieri. Le persone evacuate potranno tornare nelle loro abitazioni già questa sera. La situazione sembra essere tornata sotto controllo e il rischio è considerato ridotto rispetto ai giorni scorsi.

Ad Asciano scuole riaperte domani, 7 maggio, e già questa sera le 150 persone evacuate nel pomeriggio di ieri potranno fare ritorno a casa. L'allerta meteo resterà fino alla mezzanotte di stasera, ma la perturbazione si sta allontanando e, stando alle previsioni, tornerà il sole: da qui la.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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