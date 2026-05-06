Artfidi Lombardia | utile di 177 mila euro e Mattinzoli presidente

L’assemblea di Artfidi Lombardia ha approvato un utile di circa 177 mila euro e ha eletto il nuovo presidente. Sono stati annunciati anche i nomi dei membri che entreranno a far parte del consiglio di amministrazione. Nel frattempo, si attendono aggiornamenti sulle modalità con cui le nuove garanzie influenzeranno l’accesso al credito per le piccole e medie imprese della regione.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le nuove garanzie l'accesso al credito per le PMI?. Chi sono i nuovi membri che entreranno nel consiglio amministrativo?. Quali strategie adotterà la nuova guida per le imprese lombarde?. Come verranno gestiti i 134 milioni di euro in garanzie collettive?.? In Breve Gestione di 134,6 milioni di euro in garanzie per 28.726 soci lombardi.. Anna Rocca e Maria Pia Consonni diventano nuove vice presidenti dell'ente.. Giacomo Ussoli e Elena Gelmini confermati rispettivamente come direttore e vice direttore.. L'ente opera sul territorio sin dal 1974 per supportare PMI e artigiani.. L’assemblea di Artfidi Lombardia ha approvato il bilancio 2025 con un utile di 177 mila euro, confermando Enrico Mattinzoli alla presidenza per il triennio 2026-29 a Brescia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artfidi Lombardia: utile di 177 mila euro e Mattinzoli presidente Notizie correlate Chiude con un utile di oltre 170 mila euro il bilancio di Saga: nuova fase di crescita per l’aeroporto d’AbruzzoL'assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2025 di Saga che chiude con un utile di oltre 170 mila euro, aprendo le porte a nuova fase di crescita... Da Regione Lombardia 130 mila euro per due sale da spettacolo della provincia di SondrioRegione Lombardia ha pubblicato la graduatoria relativa allo scorrimento dei progetti finanziati con ulteriori 6 milioni di euro destinati al bando... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Artfidi Lombardia, Mattinzoli al vertice: Pronti a gestire i rischi; Artfidi Lombardia, il bresciano Enrico Mattinzoli confermato presidente; Artfidi Lombardia, Mattinzoli confermato: piano per rafforzare il sistema garanzie Pmi. Artfidi Lombardia, il bresciano Enrico Mattinzoli confermato presidenteVia libera ai conti (in ordine) e un nuovo consiglio di amministrazione per Artfidi Lombardia. L’assemblea del confidi - che riunisce 28.726 soci tra ... bsnews.it Artfidi Lombardia, Mattinzoli al vertice: «Pronti a gestire i rischi»L’assemblea dei soci approva il bilancio 2025 e riconferma la presidenza: davanti all’incertezza internazionale e alle guerre, il Confidi punta su un rafforzamento patrimoniale per tutelare il credito ... giornaledibrescia.it Artfidi Lombardia, Mattinzoli al vertice: «Pronti a gestire i rischi» x.com