Arriva un nuovo riconoscimento per Tennacola spa

Tennacola spa ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il premio Industria Felix, un riconoscimento che viene assegnato alle aziende che si distinguono per affidabilità finanziaria e performance gestionale. La premiazione, alla sua 70esima edizione, riconosce le imprese che si sono distinti nel settore economico, evidenziando la solidità e la buona gestione aziendale. La società riceve questo riconoscimento in un contesto di premiazioni annuali dedicate alle aziende più performanti.

Nuovo riconoscimento per Tennacola spa, insignita per il secondo anno consecutivo dell’alta onoreficenza di bilancio nell’ambito del Premio Industria Felix (70esima edizione), assegnato alle imprese che si distinguono per affidabilità finanziaria e performance gestionale. La premiazione si è svolta a Roma, e la società che gestisce il servizio idrico per 27 Comuni tra fermano e maceratese è risultata tra le 79 realtà premiate, selezionare in base a parametri oggettivi di bilancio, indicatori economico finanziari e fiducia. A ricevere il premio, il presidente Antonio Albunia, che ha sottolineato "il valore strategico del riconoscimento non solo in termini simbolici, ma anche operativi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva un nuovo riconoscimento per Tennacola spa Notizie correlate Segnalati a Falerone falsi operatori della società ‘Tennacola Spa’A seguito di numerose segnalazioni dei cittadini, l’Amministrazione di Falerone nei giorni scorsi, ha inviato alla popolazione alcune raccomandazioni... La miglior "Urban Spa" d’Italia è a Caltignaga: il riconoscimento agli Italian Spa Awards 2026È il Villaggio del Benessere di Caltignaga a essersi aggiudicato il titolo di miglior Urban Spa d’Italia in occasione degli Italian Spa Awards 2026. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Arriva un nuovo riconoscimento per Tennacola spa; Genova conquista le 3 Stelle Michelin: i Musei di Strada Nuova tra le mete che valgono il viaggio; I Musei di Strada Nuova premiati con le tre stelle Michelin; Bari punta sull'accessibilità: la Carovana dell’autonomia urbana fa tappa a Palazzo di Città. Oroscopo e ranking 21 gennaio: arriva un riconoscimento inaspettato per i Pesci12° Vergine: Giornata un po' faticosa, inutile girarci intorno. La mente viaggia veloce ma il corpo chiede riposo. Sul lavoro potreste sentirvi poco apprezzati, non prendetela troppo. In amore evitate ... it.blastingnews.com Il film boicottato dal governo israeliano arriva in Italia. “The Sea”, pellicola del regista Shai Carmeli Pollak, sarà trasmesso in oltre 110 sale in una proiezione evento il 6 maggio alle ore 21. In particolare, al CINEMA 4FONTANE di Roma presenteranno il film l - facebook.com facebook Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito @FcInterNewsit x.com