Arpal Puglia lancia gli elenchi per favorire l’incontro tra aziende e candidati

Arpal Puglia ha avviato Prontoido, un nuovo strumento destinato a mettere in contatto diretto aziende e candidati sul territorio. Questa iniziativa permette ai lavoratori di rendere visibili le proprie competenze e disponibilità, facilitando così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il sistema mira a semplificare il processo di selezione, offrendo un canale immediato per l’inserimento nel mondo lavorativo.

BRINDISI – Nuovo strumento per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio. Arpal Puglia ha attivato Prontoido (Profili occupabili nel territorio ora per l’incrocio domanda offerta), un’iniziativa che consente a lavoratori e lavoratrici di rendere immediatamente visibili.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate In Puglia 104 candidati per l'incarico di direttore delle aziende sanitarieSono 104 le candidature pervenute per ricoprire l'incarico di direttore generale delle Asl Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce, Taranto, e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sinergia tra ARPAL Puglia e Camera di Commercio Brindisi-Taranto: focus su imprese, occupazione e welfare; Controlli a tappeto: denunce, sanzioni e lavoro nero nel leccese. Arpal 734 posti disponibili nel lecceseGiovedì 7 maggio 2026, il Centro per l'Impiego di Tricase ospiterà il Recruiting Day organizzato da Arpal Puglia. L'appuntamento è presso gli uffici di viale ... corrieresalentino.it Arpal Puglia: 808 posti disponibili nel lecceseLECCE - PRIMO RECRUITING DAY S.T.O.P. CAPORALATO NEL SETTORE AGRICOLO: ULTIMI GIORNI PER PARTECIPARE Ultimi giorni per prenotare il proprio colloquio in ... corrieresalentino.it La Regione Puglia promuove “Barriere Zero”, un ciclo di incontri dedicati a imprese e consulenti per approfondire strumenti e incentivi finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ARPAL Pugl - facebook.com facebook