Il Quirinale ha dedicato un omaggio alla mamma di Giak, il giovane pilota morto a vent’anni durante un volo in aliante. La cerimonia ha ricordato l’eredità di un campione e la forza di una madre. La vita di Giacomo Di Napoli si è conclusa tragicamente durante un volo, ma il suo ricordo è stato portato all’attenzione del Presidente della Repubblica.

L’eredità di un Campione, la forza di una madre, l’omaggio del Quirinale. Giacomo Di Napoli: una vita spezzata a vent’anni durante un volo in aliante, ma il volo di Giak non si è fermato, è arrivato fino al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Martedì 3 marzo, tra le persone che hanno ricevuto le onorificenze conferite "Motu Proprio" dal Presidente della Repubblica c’era anche Cristina Monzali nominata Ufficiale della Repubblica da Mattarella. "Cristina – si legge nella motivazione –, assieme al marito, ha creato l’ Associazione Giak nuotatore volante, continuando a trasmettere i valori e le passioni del figlio, scomparso in un incidente con l’aliante, aiutando i giovani talenti nello svolgimento delle attività quali l’ippoterapia e l’istituzione di borse di studio per progredire negli studi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un amore senza fine. L'omaggio del Quirinale alla mamma di Giak

