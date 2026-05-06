Ariston Group ancora in crescita | le rinnovabili spingono il colosso nato a Fabriano

Ariston Group, azienda originaria di Fabriano, ha annunciato di aver registrato una fase di crescita nel primo trimestre del 2026. La società, leader mondiale nel settore del comfort climatico, ha visto un aumento delle attività legate alle energie rinnovabili, che hanno contribuito a rafforzare la sua posizione sul mercato internazionale. La società ha confermato i dati relativi alla produzione e alle vendite, mantenendo il trend positivo degli ultimi anni.

Fabriano (Ancona), 6 maggio 2026 - Il colosso Ariston group, eccellenza nata tra le colline di Fabriano e oggi leader globale nel comfort climatico, apre il 2026 confermando la solidità della propria traiettoria di crescita. Nonostante le turbolenze geopolitiche e le pressioni macroeconomiche, il gruppo ha archiviato il primo trimestre con una performance definita «solida» dai vertici aziendali, trainata ancora una volta dalla spinta verso la transizione energetica in Europa. Nel periodo chiuso al 31 marzo 2026, Ariston ha registrato ricavi netti pari a 656,1 milioni di euro, segnando una crescita del +1,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ariston Group ancora in crescita: le rinnovabili spingono il colosso nato a Fabriano Notizie correlate Vola ’Reway Group’. Approvato il bilancio del colosso lunigianese. Crescita a doppia cifraReway Group, il colosso lunigianese del risanamento infrastrutturale quotato su Euronext Growth Milan, archivia un 2025 all’insegna di una crescita a... Turismo italiano: Giubileo e Olimpiadi 2026 spingono le prenotazioni, occupazione al 50% e trend in crescita.Turismo in Italia: Ottimismo Cauto tra Giubileo, Olimpiadi e un Mercato in Evoluzione Il settore turistico italiano si avvia a un 2026 promettente,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ariston Holding N.V. – Assemblea generale degli azionisti; Ariston Holding, avvio procedura sell-to-cover; Ariston, le stime degli analisti per il 1° trimestre 2026; ### Morning note: l'agenda di mercoledi' 6 maggio. Riello torna in mani italiane, Ariston acquisisce il 100% della società. Enterprise value a quota 289 milioni di euroAriston Group acquisisce il 100% di Riello Group, storico operatore del settore, noto per il portafoglio di marchi iconici quali Riello e Beretta. Lo riporta una nota del gruppo. Nel 2025 Riello ... affaritaliani.it Ariston group in India con il nuovo impiantoARISTON GROUP, multinazionale di Fabriano, nell’anconetato, attiva per le soluzioni di comfort climatico e acqua calda, annuncia la firma di un accordo per l’acquisizione di un moderno impianto di ... quotidiano.net Campania Comfort Experience, il tour firmato Ariston Group che per la prima volta riunisce tutta la filiera, ci ha portato al Castello di Santa Caterina, a Pollena Trocchia. Una giornata di confronto concreto, in cui abbiamo condiviso idee e approfondito temi ce - facebook.com facebook