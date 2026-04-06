Cala Moresca | soccorso a mano per donna tra strade impraticabili

Una donna è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco a Cala Moresca, nel territorio di Golfo Aranci, dopo essersi infortunata in un’area con difficoltà di accesso. L’intervento si è reso necessario a causa delle condizioni logistiche del luogo, che rendono difficile il passaggio. I soccorritori hanno raggiunto la donna e l’hanno messa in sicurezza.

Una donna è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco a Cala Moresca, nel territorio di Golfo Aranci, dopo essere rimasta infortunata in un’area caratterizzata da forti criticità logistiche. L’intervento ha richiesto l’impiego del distaccamento di Olbia, arrivato sul posto per assistere la persona. A causa dello stato della strada, definita impraticabile e dissestata, i mezzi di soccorso non hanno potuto raggiungere il punto esatto dell’evento. Per superare l’ostacolo stradale, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno dovuto trasportare la donna a mano su una barella, dopo averla immobilizzata per evitare ulteriori complicazioni durante il tragitto verso l’ambulanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cala Moresca: soccorso a mano per donna tra strade impraticabili Leggi anche: Alberi abbattuti dalla tromba d'aria: strade impraticabili nel Brindisino Leggi anche: Turisti isolati in hotel sotto tre metri di neve, serve l'esercito: "Strade impraticabili" Golfo Aranci, donna infortunata e soccorsa a Cala MorescaDonna infortunata soccorsa a Cala Moresca: Vigili del fuoco costretti a trasportarla a piedi fino all’ambulanza a causa della strada ... cagliaripad.it Donna infortunata a Cala Moresca, ma il sentiero è troppo dissestato per l’ambulanza: arrivano i pompieriI Vigili del fuoco hanno messo la donna su una barella e l’hanno portata in strada, dove ad attenderla c’erano gli operatori del 118 ... unionesarda.it