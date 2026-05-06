A Arezzo, una bandiera del quartiere di Porta San Lorentino è stata trovata abbandonata vicino a un cassonetto dell’indifferenziata. La scoperta avviene a poche settimane dall’inizio della 149ª edizione della Giostra del Saracino, programmata per il 20 giugno 2026 in Piazza Grande. La presenza del drappo fuori luogo ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, in un momento in cui si intensificano i segnali di tensione in città.

AREZZO – Cresce la preoccupazione in città dopo il ritrovamento di una vecchia bandiera del quartiere di Porta San Lorentino abbandonata accanto a un cassonetto dell’indifferenziata, a poche settimane dalla 149ª edizione della Giostra del Saracino prevista per il 20 giugno 2026 in Piazza Grande. La fotografia, circolata rapidamente sui gruppi Facebook cittadini insieme a 47 commenti passivo-aggressivi e almeno tre “Vergogna!!!” scritti tutto maiuscolo, ha già assunto i contorni del caso diplomatico. “Siamo ridotti proprio male” commenta sconsolato un aretino, mentre un altro utente propone di convocare immediatamente astrologi, storici medievali e anziani che “la Giostra vera era quella degli anni ’80”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, bandiera di Porta San Lorentino trovata accanto all’indifferenziata: “La Giostra si avvicina e i segni dell’Apocalisse aumentano”

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