Sanremo 2026 Olly porta di nuovo la bandiera di San Giorgio sul palco

Olly ha portato di nuovo la bandiera di San Giorgio sul palco di Sanremo 2026, dopo aver vinto l’anno scorso con “Balorda Nostalgia”. La sua esibizione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato commenti sui social. La scelta di sventolare il vessillo ha fatto discutere, mentre il cantante ha dedicato il momento alla sua terra. La serata continua con altre performance e attese per le prossime tappe del festival.

Il vincitore del 2025 ha aperto la prima serata della nuova edizione del Festival: tradizione rispettata con uno dei simboli della città, amuleto del cantante Il Festival di Sanremo 2026 si è aperto con l'esibizione del genovese Olly, vincitore dell'edizione 2025 con il brano 'Balorda Nostalgia'. Un dettaglio non è sfuggito a molti genovesi, il cantante si è presentato sul palco con l'auricolare con la croce di San Giorgio, simbolo di Genova e vero e proprio amuleto per lui. Non è infatti la prima volta, Olly aveva utilizzato lo stesso auricolare sia lo scorso anno che nell'edizione 2023, prima partecipazione dopo la qualificazione attraverso 'Sanremo Giovani', con il brano 'Polvere' in un'edizione vinta da Marco Mengoni. Ci sarà anche Olly, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, sul palco dell'Ariston nella prima serata del 2026. Olly sarà uno dei protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Quest'anno, il Festival di Sanremo si svolgerà a fine febbraio, spostandosi per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Particolarmente simbolica questa partecipazione di Olly a Sanremo 2026, dunque. Perché dimostra che, pur dovendo molto al palco dell'Ariston, la sua carriera è già solida e aperta a riempire le venue.