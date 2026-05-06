Area sgambamento cani e come usarla al meglio | due giorni con le educatrici

Da cesenatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel parco urbano “Il giardino del lago” nel quartiere Valle Ferrovia si terranno due incontri pubblici dedicati all’uso corretto dell’area sgambamento cani. Gli appuntamenti si svolgeranno venerdì 8 e sabato 9 maggio, dopo le sessioni di aprile, e vedranno la partecipazione delle educatrici specializzate. L’obiettivo è fornire informazioni pratiche e consigli utili per i proprietari di cani che utilizzano lo spazio dedicato.

Due incontri pubblici per apprendere il corretto utilizzo dell’area sgambamento cani. Dopo gli appuntamenti di aprile, venerdì 8 e sabato 9 maggio l’area di sgambamento cani collocata nel parco urbano “Il giardino del lago”, quartiere Valle Ferrovia (via Faberio 25), ospiterà le educatrici.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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