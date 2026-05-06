Area sgambamento cani e come usarla al meglio | due giorni con le educatrici

Nel parco urbano “Il giardino del lago” nel quartiere Valle Ferrovia si terranno due incontri pubblici dedicati all’uso corretto dell’area sgambamento cani. Gli appuntamenti si svolgeranno venerdì 8 e sabato 9 maggio, dopo le sessioni di aprile, e vedranno la partecipazione delle educatrici specializzate. L’obiettivo è fornire informazioni pratiche e consigli utili per i proprietari di cani che utilizzano lo spazio dedicato.

Due incontri pubblici per apprendere il corretto utilizzo dell’area sgambamento cani. Dopo gli appuntamenti di aprile, venerdì 8 e sabato 9 maggio l’area di sgambamento cani collocata nel parco urbano “Il giardino del lago”, quartiere Valle Ferrovia (via Faberio 25), ospiterà le educatrici.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Gangi, inaugurata la nuova area sgambamento cani e area ristoroE' stata realizzata all’interno della zona dell’ex cava situata in via Cesare Mori, lungo la strada provinciale 14, oggetto di un intervento di... Leggi anche: A Cameri inaugurata la nuova area sgambamento cani Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nichelino, petizione per l'area cani: la sicurezza dopo l'aggressione; Aree cani di serie B: la battaglia dei cittadini di Borgo San Sergio contro i paradossi del Comune; L'Amministrazione Di Pangrazio crea un'area cani nel centro del giardino storico della città e scoppia la polemica; Carrara, area sgambamento sotto il Comune: polvere e vetri tra la terra, cani colti da tosse. Non portateli lì. Area sgambamento cani ridotta dal cantiere: Poca programmazioneBotta e risposta tra opposizione e maggioranza sulla temporanea riduzione degli spazi dell’area sgambamento cani, inaugurata il 16 aprile scorso. Ad attaccare è Mirco Zanoli, capogruppo di Rinascita ... ilrestodelcarlino.it Perugia, nuove aree per lo sgambamento dei cani a Santa Maria Rossa e Castel del PianoPERUGIA - Due nuove aree cani per due quartieri della città. Il percorso è ancora lungo, ma la strada è più che tracciata e porterà il Comune a dare una risposta alle richieste dei residenti di Santa ... ilmessaggero.it Savignano sul Rubicone, area sgambamento cani: al via gli incontri gratuiti con le educatrici cinofile - facebook.com facebook