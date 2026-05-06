Apple Watch | arriva watchOS 26.5 per correggere bug e messaggi

È stata rilasciata la versione 26.5 del sistema operativo watchOS per Apple Watch, con l’obiettivo di risolvere alcuni problemi tecnici. Tra le modifiche, ci sono correzioni legate a bug che interessano l’invio e la ricezione dei messaggi, oltre a miglioramenti per la gestione della funzionalità Dual SIM. Sono stati anche affrontati alcuni aspetti che riguardano la privacy e la sicurezza durante l’utilizzo quotidiano del dispositivo.

? Cosa scoprirai Come influisce il bug Dual SIM sulla tua privacy lavorativa?. Perché i tuoi messaggi potrebbero essere passati da iMessage a SMS?. Come cambierà l'app Allenamento quando lascerai lo smartphone lontano?. Quando arriverà l'aggiornamento per risolvere questi problemi tecnici?.? In Breve Nuova interfaccia Pride Luminance per la personalizzazione estetica dei quadranti.. Rilascio globale previsto per l'inizio della prossima settimana.. Nuove funzioni salute e IA presentate alla WWDC 2026 l'8 giugno.. Ripristino crittografia iMessage per utenti con configurazioni iPhone Dual SIM.. Apple ha rilasciato la versione Release Candidate di watchOS 26.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple Watch: arriva watchOS 26.5 per correggere bug e messaggi Notizie correlate Apple lancia le prime beta pubbliche di iOS, macOS e watchOS 26.5Dopo appena quattro giorni dal rilascio delle beta per sviluppatori, Apple ha esteso i test pubblici ai nuovi aggiornamenti dei suoi sistemi... Bug Apple: come l’FBI ha letto i messaggi Signal cancellati?? Cosa sapere L'FBI ha recuperato messaggi Signal cancellati tramite una falla nel sistema iOS. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il quadrante Ultra per tutti: watchOS 27 semplifica il Modular; watchOS 26.5 risolve due bug su Apple Watch; Nuovo watchOS porterà questo popolare quadrante da Apple Watch Ultra per tutti i modelli!; watchOS 27 porta Modular Ultra anche su Apple Watch. Apple Watch introduce avvisi intelligenti per ipertensione su watchOS 26 e guida pratica all’attivazioneAvvisi ipertensione su Apple Watch: come funzionano e per chi sono Con watchOS 26, Apple introduce sugli Apple Watch un sistema di avvisi per possibil ... assodigitale.it watchOS 26.5 risolve due importanti bug su Apple WatchwatchOS 26.5 risolve bug critici relativi a iMessage e all'app Allenamento e introduce la nuova watch face Pride Luminance. ispazio.net Volevo dirvi che se avete un Apple Watch potete sincronizzare 10.000 brani presi dalle vostre playlist tutti offline. Poi basta uscire con airpods ed Apple Watch e avete praticamente un iPod. Non serve iPhone vicino. Non serve Apple Watch con SIM. x.com Apple svela la Pride Collection 2026: nuovi colori per Apple Watch e iPhone https://iphoneitalia.link/y5NDrr - facebook.com facebook