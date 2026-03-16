Cos’è il private equity e come funziona | da finanza d’élite a strumento strategico per start-up e Pmi

Il private equity consiste nell’investire capitale in aziende private o non quotate in borsa, con l’obiettivo di svilupparle o ristrutturarle. Questa pratica, una volta appannaggio di grandi istituzioni finanziarie, si sta diffondendo anche tra start-up e piccole e medie imprese, che cercano nuove fonti di finanziamento. La sua applicazione si sta espandendo, rendendo il settore più accessibile a un pubblico più ampio.

Roma, 16 marzo 2026 – Entrare nel capitale di un’azienda non quotata non è più un privilegio riservato a grandi banche o investitori d’élite. Il private equity è una forma di investimento che permette di finanziare imprese non presenti in Borsa, contribuendo alla loro crescita e sviluppo nel medio-lungo periodo. In pratica, si tratta di fondi che acquistano quote di società esistenti, portando liquidità fresca e partecipando attivamente alle strategie aziendali. Ma cosa significa esattamente investire in private equity e come funzionano questi fondi? Private equity: significato e storia. Il private equity è una forma di investimento che consiste nell’a cquisizione di quote di aziende non quotate, con l’obiettivo di incrementarne il valore attraverso capitale fresco apportato direttamente nel patrimonio societario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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