Anticipazioni Un Posto al Sole 11-15 maggio | tensione alle stelle Marina fa una scelta di nascosto e le conseguenze sono pesanti

Le anticipazioni di “Un Posto al Sole” per le puntate in onda dall’11 al 15 maggio rivelano una settimana carica di tensioni, segreti e decisioni destinate a cambiare gli equilibri a Palazzo Palladini. Al centro della scena troviamo Marina, sempre più a disagio per la presenza crescente di Greta nella sua vita e in quella di Roberto. Quello che inizialmente sembrava un rapporto marginale si trasforma in qualcosa di ingombrante. Il legame con Roberto, già fragile, rischia di incrinarsi definitivamente quando Marina prende una decisione importante senza dirgli nulla. Un gesto che potrebbe avere conseguenze pesanti se venisse scoperto. Rosa, invece, vive un momento di forte introspezione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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