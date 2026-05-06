Annalisa De Feo presenta il disco Life al teatro Il Cantiere

Venerdì 8 maggio, presso il teatro Il Cantiere di Roma, Annalisa De Feo ha presentato dal vivo il suo nuovo progetto musicale, collegato all'album intitolato Life, pubblicato il 24 aprile dall’etichetta Filibusta Records. De Feo, nota come leader del DOS Duo Onirico Sonoro, ha eseguito brani tratti dal disco, che si aggiunge alla sua produzione artistica. La serata ha coinvolto il pubblico presente nel teatro romano.

Dopo la pubblicazione del disco Life avvenuta il 24 aprile per l’etichetta Filibusta Records, venerdì 8 maggio Annalisa De Feo, fondatrice e leader del DOS Duo Onirico Sonoro, presenta il suo nuovo progetto presso il teatro Il Cantiere di Roma. L’album è un viaggio interiore frutto di un lavoro.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Gianni De Feo è Bambola al Teatro di Villa LazzaroniCosa: Bambola – La strada di Nicola, spettacolo di Paolo Vanacore con Gianni De Feo. Mario Donatone & Bluesman Latino presenta il disco Futura Umanità al teatro dei GinnasiMario Donatone & Bluesman Latino presenta il nuovo disco Futura Umanità, edito da Groove Master Edition, in un doppio concerto che si svolgerà sabato... Altri aggiornamenti Si parla di: Annalisa De Feo - Life: Un piano vincente. Annalisa De Feo - LifeEsordio solista per lo spirito guida del Duo Onirico Sonoro: il ritorno all'essenza del pianoforte senza rinunciare a ricerca e sperimentazione ... ondarock.it Biografia Dos Duo Onirico SonoroAnnalisa De Feo - piano, voce, synth, harmonium indiano. Marco Libanori - percussioni, batteria, elettronica, giocattoli, effetti. DOS Duo Onirico Sonoro, debutta nel Maggio 2010 e si esibisce in ... rockit.it