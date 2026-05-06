Andrea Pucci è attualmente in attesa di nuove iniziative da parte di Mediaset, senza che sia stata comunicata una rottura con l’artista o motivazioni di natura politica. Lo scorso anno, durante la presentazione dei palinsesti, era stata annunciata una serata evento su Canale 5 dedicata a lui, e l’amministratore delegato aveva affermato che sarebbe stato coinvolto anche in altri progetti della rete.

L’estate scorsa alla presentazione dei palinsesti Mediaset era stata annunciata una serata evento su Canale 5 per Andrea Pucci, già in forza al Biscione da qualche anno, e “non solo” aveva aggiunto l’ad Pier Silvio Berlusconi: “Andrea Pucci sarà coinvolto anche in altri progetti”. Quando l’annata televisiva volge al termine “tutto è in stand by e rinviato alla prossima stagione, salvo colpi di scena”, fa sapere il settimanale Chi. “Non si tratta però di una rottura con l’artista o di un ripensamento sul progetto per ragioni politiche, la decisione sarebbe dovuta solo a logiche di palinsesto”, spiega il giornale diretto da Massimo Borgnis. Si tratta però di uno stop significativo per Andrea Baccan, vero nome del comico milanese, impegnato a teatro e reduce dall’ormai noto “ caso Sanremo “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Andrea Pucci in stand by a Mediaset. Non si tratta però di una rottura con l’artista o di un ripensamento sul progetto per ragioni politiche”: l’indiscrezione di Chi

ULTIM'ORA ANDREA PUCCI RINUNCIA A SANREMO 2026 DOPO LE POLEMICHE: INSULTI INACCETTABILI

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