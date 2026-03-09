L' assessore Zecchinato incontra i sindaci del Portogruarese | Cresciamo insieme

Oggi nel municipio di Portogruaro, l’assessore regionale agli enti locali e al governo del territorio ha incontrato gli 11 sindaci del Portogruarese per discutere delle questioni più urgenti dell’area. L’incontro ha visto un confronto diretto tra le autorità locali, con l’obiettivo di condividere idee e approfondire le priorità di sviluppo e gestione del territorio. La riunione si è svolta in un clima di collaborazione e dialogo istituzionale.

Ricevuti i sindaci di Portogruaro, Fossalta, Caorle, Teglio, Gruaro, San Stino, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore, Annone Veneto, San Michele al Tagliamento e Concordia Sagittaria: «Incontro collaborativo e costruttivo» Oggi nel municipio di Portogruaro l'assessore regionale agli enti locali e al governo del territorio, Marco Zecchinato, ha incontrato gli 11 sindaci dell'area, per un momento di confronto istituzionale sulle principali priorità dell'area. All'incontro hanno partecipato gli amministratori dei comuni di Portogruaro, Fossalta di Portogruaro, Caorle, Teglio Veneto, Gruaro, San Stino di Livenza, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore, Annone Veneto, San Michele al Tagliamento e Concordia Sagittaria.