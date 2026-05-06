America come si smantella una democrazia

Negli ultimi mesi negli Stati Uniti sono state adottate diverse misure che hanno limitato il diritto di voto, coinvolgendo decisioni giudiziarie, leggi approvate dal legislatore e azioni dell’esecutivo. Contestualmente, si sono verificati episodi di intimidazione pubblica e privata rivolti agli elettori. Questi interventi sono avvenuti nello stesso anno in cui gli americani si sono recati alle urne, in un contesto di cambiamenti normativi e pratiche che hanno modificato il panorama elettorale.

Nord Sud Ovest Est Norma per norma, documento per documento, l'amministrazione Trump sta erodendo colpo su colpo ogni tassello della democrazia americana Nord Sud Ovest Est Norma per norma, documento per documento, l'amministrazione Trump sta erodendo colpo su colpo ogni tassello della democrazia americana Il 29 aprile la Corte Suprema ha svuotato il cuore del Voting Rights Act, la legge del 1965 nata sulle immagini del ponte di Selma, dove la polizia dell’Alabama caricò a manganellate i manifestanti afroamericani che marciavano per il diritto di voto. Quella legge era stata pensata per smantellare il sistema di ostacoli, test di alfabetizzazione, tasse elettorali e intimidazioni con cui gli stati del Sud avevano di fatto escluso i neri dalle urne per quasi un secolo dopo la fine della Guerra Civile.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - America, come si smantella una democrazia Bill Maher Absolutely TAKES DOWN Democratic Socialists on Live TV Notizie correlate Leggi anche: Springsteen a Minneapolis: "Democrazia e pace: è la nostra America" La stampa rettifica: in America c’è ancora la democraziaDio benedica la Corte Suprema e la sua sentenza sui dazi: ha costretto noialtri, prima che Donald Trump, a tornare alla realtà. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La rivoluzione reazionaria che silenzia la comunità nera; Armi, il governo USA smantella le regole federali su controlli e accessori; Oltre 30 arresti: la polizia smantella una rete internazionale di traffico di droga in Portogallo e Spagna. BadToro Videos. Dodi Battaglia · Buonanotte U.S.A.. Buonanotte con questo strumentale di Dodi: “Buonanotte USA”, dedicato alle sue nipoti in America. #dodibattaglia - facebook.com facebook A bordo di Nave #AmerigoVespucci, il 4 maggio si è svolta un’uscita in mare dal significato speciale: un momento dedicato ai familiari dell’equipaggio, vissuto insieme prima della partenza verso Genova e dell’inizio della #Campagna 2026 per il Nord America x.com