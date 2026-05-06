America come si smantella una democrazia

Da cms.ilmanifesto.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi negli Stati Uniti sono state adottate diverse misure che hanno limitato il diritto di voto, coinvolgendo decisioni giudiziarie, leggi approvate dal legislatore e azioni dell’esecutivo. Contestualmente, si sono verificati episodi di intimidazione pubblica e privata rivolti agli elettori. Questi interventi sono avvenuti nello stesso anno in cui gli americani si sono recati alle urne, in un contesto di cambiamenti normativi e pratiche che hanno modificato il panorama elettorale.

Nord Sud Ovest Est Norma per norma, documento per documento, l'amministrazione Trump sta erodendo colpo su colpo ogni tassello della democrazia americana Nord Sud Ovest Est Norma per norma, documento per documento, l'amministrazione Trump sta erodendo colpo su colpo ogni tassello della democrazia americana Il 29 aprile la Corte Suprema ha svuotato il cuore del Voting Rights Act, la legge del 1965 nata sulle immagini del ponte di Selma, dove la polizia dell’Alabama caricò a manganellate i manifestanti afroamericani che marciavano per il diritto di voto. Quella legge era stata pensata per smantellare il sistema di ostacoli, test di alfabetizzazione, tasse elettorali e intimidazioni con cui gli stati del Sud avevano di fatto escluso i neri dalle urne per quasi un secolo dopo la fine della Guerra Civile.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Bill Maher Absolutely TAKES DOWN Democratic Socialists on Live TV

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