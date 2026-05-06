Ambrosini | Il Milan è diventata una squadra presuntuosa Dov’è finita umiltà di inizio stagione?
Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, un ex calciatore ha commentato il momento del Milan, affermando che la squadra sembra aver perso l’umiltà che aveva all’inizio della stagione. Ha sottolineato che il club è diventato presuntuoso e si è chiesto dove sia finita questa caratteristica. La sua analisi si concentra sulla fase attuale del team e sulla differenza rispetto ai primi incontri del campionato.
La sconfitta contro il Sassuolo ha riaperto interrogativi pesanti sul finale di stagione del Milan. In un momento cruciale della corsa alla Champions League, la squadra di Massimiliano Allegri appare in difficoltà sotto il profilo del gioco e dell’identità. A fotografare la situazione è stato Massimo Ambrosini, intervenuto durente 'Elastici' trasmissione in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio' insieme a Giuseppe Pastore, Stefano Ferrè e Marco Cattaneo. L’ex capitano rossonero ha offerto un’analisi lucida, sottolineando come il vero punto di forza attuale resti il margine sulle inseguitrici, elemento che potrebbe risultare determinante nella volata finale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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