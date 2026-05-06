Ambrosini | Il Milan è diventata una squadra presuntuosa Dov’è finita umiltà di inizio stagione?

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, un ex calciatore ha commentato il momento del Milan, affermando che la squadra sembra aver perso l’umiltà che aveva all’inizio della stagione. Ha sottolineato che il club è diventato presuntuoso e si è chiesto dove sia finita questa caratteristica. La sua analisi si concentra sulla fase attuale del team e sulla differenza rispetto ai primi incontri del campionato.