All' ex Eliseo la masterclass sul cinema d' archivio | ospite il regista Roland Sejko

All'ex Eliseo si è svolta una masterclass dedicata al cinema d'archivio, con ospite il regista Roland Sejko. La sessione ha approfondito il lavoro di documentazione sulla storia dell’Albania, concentrandosi sui filmati raccolti negli archivi istituzionali del regime, relativi al periodo dalla fine della Seconda guerra mondiale fino alla morte di Enver Hoxha. Sejko ha illustrato il metodo di ricerca utilizzato e il valore dei materiali d’archivio per ricostruire quel periodo storico.

La storia dell’Albania, dalla fine della Seconda guerra mondiale alla morte del leader incontrastato Enver Hoxha, trova in “Film di Stato” di Roland Sejko una formidabile testimonianza documentaria, grazie al certosino lavoro di ricerca di filmati negli archivi istituzionali del regime, editi e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Ospite il divulgatore Giovanni Mori, al cinema Eliseo un pomeriggio dedicato alla transizione energeticaSabato 18 aprile, dalle ore 15:30 alle ore 17:00, al cinema multisala Eliseo (viale Carducci) si terrà ‘(S)Lancio. Aggiornamenti e dibattiti Film di Stato di Roland Sejko unico italiano in corsa a Ji.hlavaDopo l'applaudita prima mondiale alle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori, Film di Stato, il nuovo documentario di Roland Sejko (Anjia - La nave, David di Donatello; La macchina delle immagini ... ansa.it Roland Sejko: «Film di Stato racconta 40 anni di regime con le sue immagini»Alla Mostra del Cinema di Venezia (Giornate degli Autori), il nuovo documentario di Roland Sejko Film di stato - da stasera in streaming su MYmovies ONE - ripercorre i quarant’anni di regime comunista ... mymovies.it