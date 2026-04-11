Ospite il divulgatore Giovanni Mori al cinema Eliseo un pomeriggio dedicato alla transizione energetica

Sabato 18 aprile, al cinema multisala Eliseo, si svolgerà l’evento '(S)Lancio', un pomeriggio dedicato alla transizione energetica. L’appuntamento si terrà dalle 15:30 alle 17:00 e vedrà la partecipazione di un divulgatore specializzato nel settore. L'evento si svolge in un cinema situato in viale Carducci e mira a offrire informazioni e approfondimenti su tematiche legate all’energia sostenibile.

Sabato 18 aprile, dalle ore 15:30 alle ore 17:00, al cinema multisala Eliseo (viale Carducci) si terrà ‘(S)Lancio. Cesena in transizione’, l’evento pubblico e gratuito con cui l’Amministrazione comunale di Cesena dà ufficialmente il via a ‘Energy2Act’, progetto europeo dedicato alla transizione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Semaforo verde alla transizione energetica. Key mette al centro tecnologie e innovazionedi Marco Lamberti L’Europa torna protagonista sulla scena mondiale della transizione energetica. Riciclare per ricostruire, al castello Chiaramontano un pomeriggio dedicato alla sostenibilitàAl castello Chiaramontano di Racalmuto un pomeriggio dedicato alla sostenibilità e alla rigenerazione delle comunità.