Alle 04 | 15 del 9 maggio l'asteroide killer di città 2026JB appena scoperto passerà vicino alla Terra | i dati NASA
Alle 04:15 del 9 maggio, secondo le informazioni fornite dalla NASA, l'asteroide 2026JB, appena individuato, effettuerà un passaggio molto vicino alla Terra. L'oggetto spaziale, definito come un possibile “killer di città”, sarà visibile in prossimità del nostro pianeta in quell'ora. Questo passaggio ravvicinato è stato comunicato dall'ente spaziale statunitense, che ha reso noti i dettagli dei movimenti dell'asteroide.
La NASA comunica che la mattina presto del 9 maggio l'asteroide 2026JB appena scoperto compirà un passaggio ravvicinato alla Terra. A causa delle sue dimensioni è annoverato tra i cosiddetti "killer di città".🔗 Leggi su Fanpage.it
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