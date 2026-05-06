Alle 04 | 15 del 9 maggio l'asteroide killer di città 2026JB appena scoperto passerà vicino alla Terra | i dati NASA

Alle 04:15 del 9 maggio, secondo le informazioni fornite dalla NASA, l'asteroide 2026JB, appena individuato, effettuerà un passaggio molto vicino alla Terra. L'oggetto spaziale, definito come un possibile “killer di città”, sarà visibile in prossimità del nostro pianeta in quell'ora. Questo passaggio ravvicinato è stato comunicato dall'ente spaziale statunitense, che ha reso noti i dettagli dei movimenti dell'asteroide.