All' Ars giurano i tre nuovi assessori regionali ma Fratelli d' Italia torna a riflettere su Elvira Amata

I tre nuovi assessori della Giunta regionale hanno prestato giuramento presso l'Assemblea legislativa. Nuccia Albano è entrata nel ruolo di assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, mentre Marcello Caruso e Elisa Ingala sono stati nominati rispettivamente assessore alla Salute e alla Funzione. La cerimonia si è svolta nella sala dedicata, con la presenza di alcuni membri dell’assemblea. Fratelli d’Italia ha ripreso a discutere sulla posizione di uno degli assessori uscendo dalle questioni ufficiali.

I tre nuovi assessori della Giunta Schifani hanno giurato a Sala d'Ercole. Entrano così ufficialmente nel pieno delle loro funzioni Nuccia Albano come assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Marcello Caruso assessore alla Salute ed Elisa Ingala assessore alla Funzione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Via al rimpasto alla Regione, salta Daniela Faraoni e resta Elvira Amata: tre nuovi assessori, ecco chi sono Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ars, giurano oggi i tre nuovi assessori. Dalla censura M5S ad Amata si sfila Cateno De Luca; GIUNTA REGIONALE - SCHIFANI NOMINA ALBANO, INGALA E CARUSO; GIUNTA REGIONALE - LE PRIME DICHIARAZIONE DELL’ASSESSORE INGALA; La corsa contro il tempo per il rimpasto, deadline il 28 aprile (non il 30): ecco perché. Giurano all’Ars i nuovi assessori regionali, Schifani va via e scoppia la polemicaAll’inizio della seduta di oggi dell’Assemblea regionale siciliana hanno giurato i tre assessori nominati nei giorni scorsi dal presidente della Regione Renato Schifani. Sono Nuccia Albano a Famiglia ... gds.it I tre nuovi assessori giurano all’Ars, l’accoglienza tiepida della maggioranzaPALERMO – Marcello Caruso, neo assessore alla Sanità della Regione Siciliana, ha appena giurato in aula quando i cronisti gli chiedono come sarà il cammino del governo regionale dopo un rimpasto attes ... livesicilia.it Lo ha detto il deputato Pd Antonello Cracolici, nel suo intervento all'Ars - facebook.com facebook Giuseppe Castiglione torna all'Ars dopo lo stop giudiziario x.com