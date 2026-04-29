Via al rimpasto alla Regione salta Daniela Faraoni e resta Elvira Amata | tre nuovi assessori ecco chi sono

È iniziato il rimpasto nella Giunta regionale, con la sostituzione di Daniela Faraoni e la conferma di Elvira Amata. Sono stati annunciati tre nuovi assessori, i cui nomi sono stati resi noti. L'operazione è stata completata entro la scadenza stabilita dal presidente della regione, rispettando le direttive temporali previste. La conferenza stampa ufficiale ha fornito dettagli sui cambiamenti e sui nuovi membri della Giunta.

L'ora del rimpasto nella Giunta regionale è arrivata. E sono stati rispettati i tempi che Schifani aveva imposto, ovvero entro la fine del mese. Il presidente della Regione ha nominato tre nuovi assessori, completando così la squadra di governo di Palazzo d’Orléans. Entrano in giunta: Nuccia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Via al rimpasto alla Regione, salta Daniela Faraoni e resta Elvira Amata: 3 nuovi assessori, ecco chi sono Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Via al rimpasto alla Regione, salta Daniela Faraoni e resta Elvira Amata: tre nuovi assessori, ecco chi sono; Via al rimpasto alla Regione, salta Daniela Faraoni e resta Elvira Amata: tre nuovi assessori, ecco chi sono; Schifani ridisegna la squadra regionale: tre ingressi in Giunta, confermata Amata; Rimpasto, l'opposizione contesta le nomine: 'Sagra della poltrona, Schifani cambia per non cambiare nulla'. Via al rimpasto alla Regione, salta Daniela Faraoni e resta Elvira Amata: tre nuovi assessori, ecco chi sonoRientra nella squadra di governo Nuccia Albano della Dc. Alla Salute arriva un politico, l'ex coordinatore di Forza Italia Marcello Caruso. A completare la squadra Elisa Ingala scelta per la Funzione ... cataniatoday.it Rimpasto della giunta Schifani: via Faraoni, entrano Albano, Caruso e IngalaIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato tre nuovi assessori: Albano, Caruso e Ingala. meridionews.it Rientra in giunta Nuccia Albano, nuovo ingresso quello di Elisa Ingala, mentre Marcello Caruso prende il posto di Daniela Faraoni - facebook.com facebook