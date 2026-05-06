Sempre più persone dedicano tempo e risorse alla cura della pelle del viso, utilizzando prodotti costosi e routine complesse. Tuttavia, spesso trascurano l’importanza di ciò che mangiano, senza rendersi conto che alcuni alimenti possono influire negativamente sull’aspetto della pelle. Questa discrepanza tra attenzione alla skincare e alimentazione può compromettere i risultati desiderati, anche se non ci sono restrizioni alimentari imposte formalmente.

Si possono incontrare frequenti paradossi contemporanei. Tra i più lampanti, quando si tratta di bellezza, è quello che prevede una cura (quasi) maniacale della pelle del viso – con alternanza di molti prodotti e alcuni molto costosi – e una totale libertà a livello di dieta e alimentazione. Una discordanza evidente che non tiene in considerazione di come ciò che mangiamo abbia un effetto diretto sul nostro organismo. E, ovviamente, anche sull’organismo pelle. Non consideriamo che esistono cibi che fanno invecchiare la pelle, prima e di più. E che vanno a minare la nostra articolata e sofisticata beauty routine. Per un approccio più consapevole e un’efficacia maggiore delle formule cosmetiche possiamo cercare di limitare il consumo di determinati alimenti.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alimenti che sabotano la nostra skincare routine. Da limitare e assumere con consapevolezza

Notizie correlate

Leggi anche: Vicky Tsai è la donna che ha cambierà la tua skincare routine. Ma non come pensi

Leggi anche: Creme lenitive, makeup verde e una skincare routine che aiuta a "spegnere" i rossori. Come gestire la rosacea anche in età adulta

Aggiornamenti e dibattiti

I 7 alimenti che favoriscono la crescita dei neuroni: agiscono come fertilizzante per il cervelloIl cervello può generare nuovi neuroni anche in età adulta e alcuni alimenti possono favorire questo processo. A rivelarlo la dottoressa Sara Marin che, sul suo account social Un cafè con tu doctora, ... corrieredellosport.it

Dieta: 5 errori comuni che sabotano la tua saluteScopri i 5 errori comuni nella dieta che sabotano la tua salute e come evitarli per migliorare il tuo benessere. Questo articolo esplora i 5 ... Leggi tutto ... msn.com