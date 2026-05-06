Algoritmi informazione e libertà individuale | Enrico Pedemonte racconta come le piattaforme digitali hanno invaso la vita delle persone

Alle 18:30, presso l’associazione The Mill, si terrà un incontro con il giornalista e scrittore Enrico Pedemonte che parlerà del ruolo degli algoritmi e delle piattaforme digitali nella vita quotidiana. Pedemonte discuterà di come le tecnologie influenzino la distribuzione delle informazioni e l’esercizio delle libertà individuali, analizzando le dinamiche tra strumenti digitali e diritti delle persone. L’evento è aperto al pubblico e gratuito.

Alle ore 18:30, all’associazione The Mill, il giornalista e scrittore Enrico Pedemonte si confronterà sul rapporto tra tecnologia e la crisi delle democrazie occidentali Martedì 12 maggio alle ore 18:30, da The Mill in Via Cappuccio 5 a Milano, l’autore de “La fattoria degli umani” dialogherà con il pubblico su uno dei temi più urgenti del nostro tempo: i rischi legati a un utilizzo inconsapevole delle nuove tecnologie digitali. Dall’ informazione personalizzata ai social network, fino allo sviluppo dell’ intelligenza artificiale, strumenti nati con la promessa di democratizzare l’accesso ai contenuti e ai servizi ma che oggi rivelano contraddizioni sempre più evidenti.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Algoritmi, informazione e libertà individuale: Enrico Pedemonte racconta come le piattaforme digitali hanno invaso la vita delle persone Notizie correlate Il dominio delle piattaforme digitali ha ridotto la tecnologia a consumo superficialeLa moderna incarnazione della Silicon Valley si è discostata notevolmente da questa tradizione di collaborazione con il governo degli Stati Uniti,... Fine vita, Marco Cappato: «Anche le persone che non sono attaccate a delle macchine, hanno diritto a essere aiutate a interrompere le loro sofferenze»Questo dice la sentenza: «Il requisito del trattamento di sostegno vitale, nella portata precisata dalla Corte Costituzionale, deve dirsi sussistente...