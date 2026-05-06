Alessandro Birindelli | Tifosi commoventi conosciamo i loro sacrifici È una gioia condivisa

La Pianese ha vinto 2-0 contro la Juventus Next Gen nello stadio Moccagatta di Alessandria, qualificandosi così per la fase nazionale dei playoff di Serie C. Dopo la partita, il tecnico della squadra ha espresso apprezzamento per i tifosi, definendoli commoventi e sottolineando la condivisione della gioia per questa vittoria storica. La squadra ora si prepara alle prossime sfide in un torneo che potrebbe portarla più lontano.

ALESSANDRIA – Il traguardo è di quelli destinati a rimanere negli annali. Sbancando lo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria con un rotondo 2-0 ai danni della Juventus Next Gen, la Pianese stacca il pass per la fase nazionale dei playoff di Serie C. Un’affermazione storica, celebrata al fischio finale dal tecnico Alessandro Birindelli, che ha analizzato la prestazione maiuscola della sua squadra complimentandosi per le energie messe in campo dopo le recenti fatiche. L’allenatore non ha nascosto l’emozione per l’atteggiamento mostrato dal gruppo: “Ho finito le parole per definire i ragazzi, per quello che mettono in campo, per l’attenzione. Tre giorni fa abbiamo giocato con la Ternana ma con entusiasmo oggi abbiamo dimostrato che lo sport va oltre l’aspetto di campo e di tecnica”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Alessandro Birindelli: “Tifosi commoventi, conosciamo i loro sacrifici. È una gioia condivisa” Notizie correlate Andrea Delogu, dopo la tragedia, vive una gioia immensa: il suo amore con Alessandro procede alla grande!Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra crollare, e altri in cui, quasi inaspettatamente, si trova la forza di ricominciare. Leggi anche: Bosnia-Italia, Gattuso: «Chi gioca a calcio vive per notti così, vogliamo regalare una gioia ai tifosi»