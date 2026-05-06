Al via il concorso nazionale Donna e Lavoro 2026

È stato avviato il concorso nazionale Donna e Lavoro 2026, promosso da un’agenzia per il lavoro. L’iniziativa, che si svolge dal 2007, ha lo scopo di sostenere e valorizzare il talento femminile. Attraverso questa competizione, vengono premiate idee innovative e progetti con potenzialità di trasformarsi in impresa. La partecipazione è aperta a tutte le donne che intendono proporre iniziative imprenditoriali.

Riparte il concorso nazionale Donna e Lavoro, l’iniziativa promossa da Eurointerim Agenzia per il Lavoro che dal 2007 sostiene e valorizza il talento femminile, con l’obiettivo di intercettare e premiare idee innovative e progetti capaci di trasformarsi in impresa. Volto dell’iniziativa nel 2026.🔗 Leggi su Latinatoday.it the poor orphan is actually a billionaire! i hid my identity to crush my evil sister. Notizie correlate Torna il concorso nazionale Donna e Lavoro per valorizzare l’imprenditoria femminileRiparte il Concorso nazionale Donna e Lavoro, iniziativa promossa da Eurointerim Agenzia per il Lavoro che dal 2007 sostiene e valorizza il talento... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Donna e lavoro: al via l'edizione 2026 del concorso nazionale; Concorso Spallanzani: il progetto per il Nuovo Polo Laboratori Rita Levi Montalcini - Al via la mostra; Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina: al via la IV edizione; #24FrameAlSecondo – Terza Edizione. Al via le finali del concorso di cortometraggi per la Generazione Z. Al via il concorso nazionale Donna e Lavoro 2026Volto dell’iniziativa nel 2026 è Chiara Ceretti, vincitrice della 13ª edizione con il progetto Spazio 3R, scelta come testimonial per rappresentare al meglio i valori del concorso, coniugando ... latinatoday.it ’Io voto, io conto’, concorso al via. Poesie e foto sul ruolo delle donneA Casalfiumanese si è aperta la 14esima edizione del concorso artistico letterario ‘Io voto, io conto: 80 anni di partecipazione femminile’ organizzato e promosso dal municipio. L’iniziativa, rivolta ... ilrestodelcarlino.it Leggo. . Una stanza in penombra, l'odore del latte acido sul pigiama che si mescola a quello del caffè freddo. Una donna seduta sul bordo del letto che guarda il suo bambino e non prova nulla. O peggio, prova terrore. È la foto che nessuna neomamma si sog - facebook.com facebook Dal rapporto emerge che quasi una donna su quattro tra i 25 e i 34 anni dichiara di non avere condizioni lavorative adeguate per avere un figlio. In Italia la penalizzazione associata alla maternità è pari al 33%, con effetti significativi e persistenti nel tempo. L'E x.com