Omaggio al genio di Ennio Morricone Venerdì 8 maggio. Dalle 21 al Nuovo Teatro Verdi l’ospite speciale sarà Susanna Rigacci, per 20 anni la voce solista del maestro. L’ensemble Le Muse, diretto da Andrea Albertini, ci condurrà nell’universo creativo del celebre compositore nel concerto ’Musiche da Oscar’. Non solo colonne sonore, ma anche suoi brani indimenticabili. Figlia di Bruno Rigacci, direttore e autore fiorentino, la soprano italo-svedese si è formata al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze per poi divenire una delle voci più conosciute al mondo. Che emozione era cantare per Morricone? "Immensa. Stare accanto a un mito, a una persona così straordinaria, sotto tutti i punti di vista, è stata un’esperienza favolosa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Verdi ’Musiche da Oscar’. Rigacci omaggia Morricone: "Che ricordi accanto al mito"

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