Susanna Rigacci special guest del concerto Omaggio a Morricone Musiche da Oscar

Il 4 marzo alle 21 si terrà un concerto omaggio a Morricone, con Susanna Rigacci come ospite speciale. La cantante è nota per aver interpretato come voce solista le composizioni del maestro per vent’anni. L’evento si svolgerà in una location dedicata alla musica e vedrà la partecipazione di artisti e musicisti che eseguiranno brani del compositore italiano.

Mercoledì 4 marzo, alle ore 21.00 al Teatro Augusteo di Napoli, l'ensemble Le Muse diretto dal maestro Andrea Albertini ci conduce nell'universo creativo di Ennio Morricone nel concerto "Musiche da Oscar", non solo colonne sonore ma anche brani celebri del compositore.Uno speciale omaggio al maestro Ennio Morricone dal titolo "Musiche da Oscar" con le più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film, dagli esordi con Sergio Leone, Elio Petri, Bernardo Bertolucci, fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore e Tarantino.