Nella Saudi Pro League, Al-Hilal ha battuto Al-Khaleej 2-1 allo stadio Prince Mohamed bin Fahd, portandosi a due punti dalla capolista Al-Nassr. La partita ha visto entrambe le squadre impegnarsi in un match equilibrato, con i gol che sono stati segnati nel corso del secondo tempo. La vittoria permette ad Al-Hilal di avvicinarsi alla vetta della classifica, mentre Al-Khaleej ha concluso la sfida con una sconfitta.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’Al-Hilal si è portato a due punti dalla capolista Al-Nassr della Saudi Pro League dopo aver sconfitto l’Al-Khaleej 2-1 allo stadio Prince Mohamed bin Fahd. Sultan Mandash è stato il matchwinner per Al-Hilal dopo che Sergej Milinkovic-Savic ha annullato il gol di apertura di Joshua King nel primo tempo, con i primi due del campionato che si sono affrontati il??12 maggio. Al-Khaleej è passato in vantaggio dopo 11 minuti in modo un po’ fortuito; il rimbalzo da un pessimo corner in movimento trova benevolenza King, che si schianta contro il tetto della rete. Gli ospiti sono tornati in pareggio poco dopo la mezz’ora quando Milinkovic-Savic ha insaccato di testa su corner di Ruben Neves, dopo che il tiro dalla distanza di Theo Hernandez è stato deviato sul palo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Al-Khaleej 1-2 Al-Hilal: il vincitore del Sultan Mandash riscalda la corsa al titolo

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