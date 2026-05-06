Agenesia dentale nei bambini | quando mancano i denti

L’agenesia dentale è una condizione in cui alcuni denti non si sviluppano affatto. Colpisce tra il 3 e il 10% della popolazione generale, con una prevalenza tra bambini e adolescenti di circa il 4-5%, ed è più frequente nelle femmine. Una diagnosi precoce permette di intervenire tempestivamente per affrontare eventuali problemi di sviluppo e di funzionalità orale. La condizione può interessare uno o più denti, rendendo necessarie valutazioni specifiche da parte di specialisti.

Una diagnosi precoce per l’ agenesia dentale può aiutare moltissimo a risolvere un problema che affligge una forbice tra il 3 e il 10% della popolazione, con una prevalenza del 4-5% tra bambin? e adolescenti, ed è più comune tra le persone di genere femminile. Nonostante il fenomeno sia abbastanza diffuso, molti genitori potrebbero restare spiazzati sul da farsi: non si tratta solo di estetica – che pure può avere un peso sociale per un ragazzo o una ragazza nell’età dello sviluppo – ma influisce anche sulla capacità di parlare e masticare. Agenesia dentale: cos’è. L’agenesia dentale è l’assenza congenita di uno o più denti permanenti, ma talvolta può interessare anche i denti decidui.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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