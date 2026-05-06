Una donna accusata di adulterio è stata bloccata in Egitto, sollevando polemiche sui movimenti femministi. Le manifestazioni contro il patriarcato e le piazze piene di slogan come “Non una di meno” continuano a essere protagoniste di molte città, mentre le questioni legate ai diritti delle donne restano al centro di numerosi dibattiti pubblici. La situazione ha riacceso il confronto su come i movimenti femministi si rapportino alle sfide legali e sociali nel paese.

E le femministe dove sono? I cortei contro il patriarcato, le piazze piene di “Non una di meno”, i commenti (con la schwa ) indignati e piccati sui social network? Possibile che se una donna (italiana) viene condannata (in Egitto), nel pieno del 2026, per aver «leso l’esclusivisità sessuale del marito», non hanno niente da dire? Davvero se una corte (di fatto musulmana) mette nero su bianco una pena di sei mesi di carcere sulla pelle di un’occidentale come loro e la motiva dicendo che il suo (presunto) adulterio «realizza un’offesa al diritto del consorte», rimangono in silenzio? Sul serio non riescono a organizzare neanche una mezza....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - “Adultera” bloccata in Egitto Le femministe? Se ne fregano

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