Adozione libri di testo | 13 documenti tra guide e modelli già pronti all’uso | circolari schede verbali delibere Scaricali

Da orizzontescuola.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile un insieme di 13 documenti, tra guide, modelli, circolari, schede, verbali e delibere, che supportano le scuole nel processo di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027. Questi materiali sono stati resi accessibili per facilitare le procedure e fornire strumenti già pronti all’uso. La sequenza di articoli e modelli si inserisce in un percorso strutturato di accompagnamento alle istituzioni scolastiche.

Una sequenza strutturata di articoli, guide e modelli documentali accompagna le scuole nel procedimento di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027. Il materiale, pubblicato progressivamente tra aprile e maggio, integra contributi di taglio normativo e operativo con strumenti pronti all’uso, pensati per dirigenti scolastici e organi collegiali. Di seguito l’elenco dei contenuti, con indicazione della data di pubblicazione. Sono raggiungibili a questo indirizzo – Per gli abbonati a Gestire la scuola. Scopri i vantaggi dell’abbonamento Sala professori: dal conflitto alla fiducia. Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi: capire le dinamiche, gestire le tensioni, lavorare insieme POC “Per la scuola”: fino a 60 ore di consulenza su misura per la tua scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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