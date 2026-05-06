Adozione libri di testo | 13 documenti tra guide e modelli già pronti all’uso | circolari schede verbali delibere Scaricali

È disponibile un insieme di 13 documenti, tra guide, modelli, circolari, schede, verbali e delibere, che supportano le scuole nel processo di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027. Questi materiali sono stati resi accessibili per facilitare le procedure e fornire strumenti già pronti all’uso. La sequenza di articoli e modelli si inserisce in un percorso strutturato di accompagnamento alle istituzioni scolastiche.

Una sequenza strutturata di articoli, guide e modelli documentali accompagna le scuole nel procedimento di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027. Il materiale, pubblicato progressivamente tra aprile e maggio, integra contributi di taglio normativo e operativo con strumenti pronti all’uso, pensati per dirigenti scolastici e organi collegiali. Di seguito l’elenco dei contenuti, con indicazione della data di pubblicazione. Sono raggiungibili a questo indirizzo – Per gli abbonati a Gestire la scuola. Scopri i vantaggi dell’abbonamento Sala professori: dal conflitto alla fiducia. Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi: capire le dinamiche, gestire le tensioni, lavorare insieme POC “Per la scuola”: fino a 60 ore di consulenza su misura per la tua scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Libri di testo: circolari, delibere, schede riepilogative, relazione del Dirigente. 9 contenuti pronti all’usoLa rivista Gestire la scuola propone un percorso editoriale dedicato all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027, costruito a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scheda riepilogativa dei tetti di spesa per classe – Adozione libri di testo 2026/2027 (modello operativo adattabile); Quale storia?; Alternativa alla religione: Solo in 31 istituti su 73; Attività alternativa alla religione: all’Aquila solo 4 istituti garantiscono i testi. Adozione libri di testo: 13 documenti tra guide e modelli già pronti all’uso: circolari, schede, verbali, delibere. ScaricaliUna sequenza strutturata di articoli, guide e modelli documentali accompagna le scuole nel procedimento di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2026/2027. Il materiale, pubblicato progres ... orizzontescuola.it Adozione libri di testo per gli alunni con disabilità: la procedura da seguireLa Circolare n. 97152 del 31 marzo 2026 ha definito le modalità con cui procedere all’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2026/2027. Ogni istituzione ... orizzontescuola.it La scheda riepilogativa dei tetti di spesa costituisce il principale strumento tecnico di controllo nell’ambito del procedimento di adozione dei libri di testo. Essa consente di verificare in modo preventivo e documentato la conformità della dotazione li… x.com Fa impressione, ma non dovrebbe sorprendere, leggere oggi l’ennesimo caso che riguarda un bambino uruguaiano e un'#adozione internazionale. Fa ancora più impressione pensare che pochi mesi fa ho scritto #Ibambinidinessuno (Solferino Libri), un roma - facebook.com facebook