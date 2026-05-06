Adilma Pereira Carneiro il ritratto impietoso del pm | abisso di immoralità l’unica cosa autentica è la magia nera

Il 6 maggio 2026, a Parabiago, si è svolta un’udienza in cui Adilma Pereira Carneiro ha assistito in silenzio alla requisitoria del pubblico ministero Ciro Caramore. Durante l’udienza, la donna si è mostrata con le mani tra i capelli e gli occhi lucidi, mentre i presenti hanno potuto osservare il suo evidente stato di emozione e disagio. La discussione si è concentrata sulle accuse rivolte alla donna, che ha ascoltato senza intervenire.

Parabiago, 6 maggio 2026 – Le mani nei capelli, gli occhi lucidi, il dissenso trattenute a fatica. In aula Adilma Pereira Carneiro ascolta in silenzio la lunga requisitoria del pubblico ministero Ciro Caramore. Nessuna replica, solo lacrime mentre viene delineato punto per punto il profilo accusatorio che la vede principale imputata al processo per l’omicidio di Fabio Ravasio. Per lei la richiesta è l’ergastolo. La Mantide di Parabiago, 50 anni, viene descritta dall’accusa come la mente di un piano lucido e spietato. Non solo la mandante, ma la figura dominante capace di orchestrare ogni passaggio. “Un abisso di immoralità”, ha scandito il pm tracciando un ritratto durissimo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Adilma Pereira Carneiro, il ritratto impietoso del pm: abisso di immoralità, l’unica cosa autentica è la magia nera Notizie correlate Omicidio Ravasio: il pm chiede l’ergastolo per Adilma Pereira e quattro suoi compliciBusto Arsizio (Varese), 4 maggio 2026 – Cinque richieste di ergastolo e pene pesantissime per gli altri imputati. Delitto Ravasio: il pm chiede l’ergastolo per Adilma Pereira e quattro suoi compliciBusto Arsizio (Varese), 4 maggio 2026 – Cinque richieste di ergastolo e pene pesantissime per gli altri imputati. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mantide di Parabiago, il pm chiede l'ergastolo per Adilma Pereira Carneiro: Ha orchestrato la morte di Fabio Ravasio con metodi militari; Omicidio Ravasio, chiesto l'ergastolo per la Sacerdotessa di Parabiago; Un abisso di immoralità, capace di manipolare chiunque. Chiesto l’ergastolo per la mantide di Parabiago; Adilma Pereira Carneiro, il ritratto impietoso del pm: abisso di immoralità, l’unica cosa autentica è la magia nera. Adilma Pereira Carneiro, il ritratto impietoso del pm: abisso di immoralità, l’unica cosa autentica è la magia neraMani nei capelli, lacrime agli occhi: la Mantide di Parabiago ha ascoltato in silenzio la requisitoria del pm che per lei chiede l’ergastolo ... ilgiorno.it Un abisso di immoralità, capace di manipolare chiunque. Chiesto l’ergastolo per la mantide di ParabiagoIl pm chiede l'ergastolo per la Mantide di Parabiago: il caso dell'omicidio di Fabio Ravasio arriva alla requisitoria ... ilfattoquotidiano.it Il PM di Busto Arsizio Ciro Caramore ha chiesto la condanna all’ergastolo per Adilma Pereira Carneiro, 50enne brasiliana soprannominata “la Mantide” di Parabiago, ritenuta mandante e ispiratrice dell’omicidio di Fabio Ravasio, 52 anni, travolto e ucciso il 9 a - facebook.com facebook