Addio Beccalossi averne oggi di giocatori così | classe ironia e un sinistro che manca all’Italia

Nell’estate del 2023, l’ex calciatore ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha risposto alla domanda su come vorrebbe essere ricordato. Durante l’intervista, ha sottolineato di desiderare di essere ricordato come una persona vera. La sua carriera nel calcio è stata caratterizzata da qualità come classe, ironia e un sinistro che ha lasciato il segno nel panorama sportivo italiano.

Nell’ultima intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, nell’estate 2023, alla domanda finale (“come vorrebbe essere ricordato?”), Evaristo Beccalossi rispose: “Come una persona vera. Ho sbagliato, ho pagato, ma ho sempre vissuto per le emozioni. E se sbagli per questo motivo, è davvero un errore?”. Beck è stato davvero così: un personaggio vero, un calciatore che ha emozionato non solo i tifosi delle squadre in cui ha giocato, in primis ovviamente quelli interisti, ma anche quelli avversari. La classe, l’estro, il piede sinistro sono stati un patrimonio di chi ama il calcio. È stato un fior di giocatore, il Beck, andato via pochi giorni dopo lo scudetto numero 21 della sua Inter e dopo quindici mesi difficili, segnati dal malore del gennaio 2025.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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