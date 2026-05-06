Addio a Rita Infermiera stimata e amata

La comunità di San Marcello si trova a dover affrontare la perdita di Rita Moriconi, infermiera molto conosciuta e apprezzata nella zona. Nei giorni recenti, la piazza del paese si è presentata senza la presenza abituale di Rita, che spesso si fermava a osservare con tranquillità il passare del tempo e delle persone. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra gli abitanti, conosciuti per la sua gentilezza e il sorriso amichevole.

La Montagna Pistoiese piange Rita Moriconi, l’infermiera dal sorriso gentile. C’era un silenzio diverso, in questi giorni, sulla piazza di San Marcello, mancava Rita, magari seduta guardando lo scorrere sonnolento del paese. È il silenzio di chi ha perso qualcosa di prezioso, qualcosa che non si sostituisce: una presenza umana capace di riscaldare anche i momenti più duri. Rita Moriconi se n’è andata a 64 anni, lasciando un vuoto che pesa. Per decenni infermiera all’ ospedale Lorenzo Pacini, era diventata molto più di una professionista stimata: era un punto di riferimento. Prima al Ceppo di Pistoia, poi stabilmente a San Marcello dal 1992, Rita aveva scelto la Montagna dove aveva vissuto già da bambina, nel paese di Limestre, e la Montagna l’aveva scelta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Rita. Infermiera stimata e amata Notizie correlate Leggi anche: Addio a Margherita Caggese, avvocata stimata del foro bergamasco Addio a Rosetta Scopelliti, morta la stimata docente sorella del giudice AntoninoMorta la professoressa di lettere che nella sua lunga carriera nel liceo scientifico Da Vinci di Reggio Calabria è stata figura importante didattica... Contenuti di approfondimento Si parla di: Addio a Rita. Infermiera stimata e amata; San Marcello, morta l’infermiera Rita Moriconi: aveva 64 anni. Addio a Rita. Infermiera stimata e amataLa Montagna Pistoiese piange Rita Moriconi, l’infermiera dal sorriso gentile. C’era un silenzio diverso, in questi giorni, sulla piazza ... lanazione.it