Addio a Margherita Caggese avvocata stimata del foro bergamasco

È venuta a mancare all'età di 64 anni un'avvocata molto conosciuta nel foro bergamasco. Socia fondatrice di uno studio specializzato in diritto del lavoro, era riconosciuta per il suo contributo professionale e il ruolo attivo all’interno della comunità legale locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore e per tutti coloro che avevano avuto modo di lavorare con lei.

IL LUTTO. Aveva 64 anni: socia fondatrice di uno studio giuslavorista in città, lascia un segno profondo nell’avvocatura. Il ricordo commosso dei colleghi: «Professionista integerrima e competente». Il mondo forense è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Margherita Caggese, mancata all’età di 64 anni. L’avvocatessa era molto conosciuta non solo in città, dove era socia fondatrice dello studio giuslavorista che ha sede in passaggio Canonici Lateranensi. Dopo il diploma conseguito al liceo classico Sant’Alessandro, Margherita Caggese si è laureata nel 1985 in Giurisprudenza all’università degli studi di Milano ed è iscritta all’albo degli avvocati di Bergamo dal 1991.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Addio a Margherita Caggese, avvocata stimata del foro bergamasco Notizie correlate Lutto a Bergamo, l’avvocata Margherita Caggese muore a 64 anniBergamo piange la scomparsa dell’avvocata Margherita Caggese, stimata professionista molto conosciuta in città dove era socia fondatrice dello studio... Addio a Rosetta Scopelliti, morta la stimata docente sorella del giudice AntoninoMorta la professoressa di lettere che nella sua lunga carriera nel liceo scientifico Da Vinci di Reggio Calabria è stata figura importante didattica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Addio a Margherita Caggese, avvocata stimata del foro bergamasco. Addio a Margherita Caggese, avvocata stimata del foro bergamascoAveva 64 anni: socia fondatrice di uno studio giuslavorista in città, lascia un segno profondo nell’avvocatura. Il ricordo commosso dei colleghi: «Professionista integerrima e competente». ecodibergamo.it Lutto a Bergamo, l’avvocata Margherita Caggese muore a 64 anniStimata professionista, l'avvocata Margherita Caggese aveva fondato con il vicesindaco Gandi lo studio Iuus Legal Team ... bergamonews.it