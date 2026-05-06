Abuso in area Parco opposizione a muso duro ma il sindaco contrattacca | Sono stato io a informare i carabinieri

A San Nicandro Garganico si è acceso un acceso confronto tra il consigliere comunale e il sindaco, dopo che si è diffusa una notizia di un presunto abuso in un'area del parco. L’opposizione ha espresso forte contrarietà, mentre il primo cittadino ha replicato affermando di essere stato lui a chiamare i carabinieri. La discussione si sta svolgendo da alcune ore, coinvolgendo diverse parti della comunità.