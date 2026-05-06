Abuso in area Parco opposizione a muso duro ma il sindaco contrattacca | Sono stato io a informare i carabinieri
A San Nicandro Garganico si è acceso un acceso confronto tra il consigliere comunale e il sindaco, dopo che si è diffusa una notizia di un presunto abuso in un'area del parco. L’opposizione ha espresso forte contrarietà, mentre il primo cittadino ha replicato affermando di essere stato lui a chiamare i carabinieri. La discussione si sta svolgendo da alcune ore, coinvolgendo diverse parti della comunità.
Clima infuocato a San Nicandro Garganico, dove un botta e risposta tra il consigliere comunale Antonio Berardi e il sindaco Matteo Vocale, senza esclusioni di colpi, da alcune ore sta tenendo banco in città. Al centro della querelle la realizzazione di un piazzale abusivo in un'area ricadente nel.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Aggiornamenti e dibattiti
Argomenti più discussi: Barbecue abusivo al Trasimeno, erede perde il ricorso: il Tar conferma la demolizione; L'Autorità di Bacino non dà contributo per il parco Addio Monti di Pescate, De Capitani: Blocco tutte le ciclabili; Jova Beach Party: tre indagati per inquinamento e danni alle dune; Calci e sputi a carabinieri e personale sanitario, denunciato un 27enne bengalese.
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