Un dirigente della Lega Dilettanti ha dichiarato che, rispetto alla Serie A, non ci sono possibilità di confronto e ha affermato di proseguire per la propria strada. Durante un intervento pubblico, ha aggiunto che il problema non riguarda la qualità dei candidati, ma altri aspetti del processo decisionale. Nel frattempo, un altro rappresentante del mondo sportivo ha preso parola per commentare la situazione.

Nuova giornata di incontri per i due candidati alla presidenza Figc, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, che questa volta si sono confrontati con i club di Serie B e il presidente della Lega Paolo Bedin. Nella sede della federazione di via Allegri il primo ad arrivare poco dopo le 11 è stato il numero uno della Lega Dilettanti Abete. Dopo circa un’ora e mezzo di incontro ha parlato di un “confronto positivo, una chiacchierata importante sui problemi del calcio che sono significativi. Per me è importante che ci siano approfondimenti al di là della qualità delle persone che si candidano. Il metodo di Serie B e C (che incontrerà venerdì, ndr) è vincente perché consente una riflessione con tutta la componente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Abete incontra la Serie B: "Con la A niente opportunità di confronto, io vado avanti". Tocca a Malagò

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