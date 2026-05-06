È terminato di recente l’incontro tra Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, e i rappresentanti dei club di Serie B. Durante la discussione, Abete ha affermato che il problema non riguarda la qualità del presidente federale ma la capacità di trovare soluzioni condivise. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai dettagli affrontati o alle decisioni prese durante l’incontro.

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© Calcionews24.com - Abete dopo l’incontro: «Il problema non è la qualità del presidente federale ma la capacità di trovare insieme…»

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