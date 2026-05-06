A Abano si sta pianificando un intervento su 97 alberi per verificare la loro stabilità e sicurezza. Sono stati avviati controlli tecnici in alcune zone della città, con l’obiettivo di individuare eventuali rischi per i residenti. Il metodo utilizzato, chiamato metodo V, prevede ispezioni specifiche per valutare lo stato di conservazione degli alberi e prevenire possibili incidenti. Le autorità hanno comunicato che i controlli coinvolgeranno diverse aree urbane.

? Cosa scoprirai Quali zone di Abano sono le più a rischio per i cittadini?. Come funziona il metodo V.T.A. per individuare i pericoli invisibili?. Quali alberi verranno sostituiti dopo i controlli tecnici?. Perché il Comune ha stanziato quasi 10 mila euro per i controlli?.? In Breve Analisi tecnica tramite metodo V.T.A. per valutare stabilità e deperimento alberi.. Costo complessivo dell'intervento stimato in poco meno di 10 mila euro.. Verifiche concentrate su parco Montirone, parcheggio Tito Livio e via Puccini.. Esiti guideranno potature o sostituzioni su 97 esemplari nel prossimo periodo.. Il sindaco Barbierato ha avviato a Abano un piano di monitoraggio tecnico che coinvolge 97 alberature per prevenire rischi strutturali e garantire la sicurezza nei parchi e nelle strade cittadine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abano, piano su 97 alberi: controlli tecnici per la sicurezza

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