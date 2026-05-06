A Trento nasce il primo taxi ferroviario al mondo | Va a cento all’ora e costa poco | attivo entro il 2030 E non chiamatelo treno

A Trento è stato presentato il primo taxi ferroviario al mondo, realizzato dalla startup RailEvo. L’iniziativa prevede un servizio che può raggiungere i cento all’ora e sarà attivo entro il 2030. La tratta, lunga duecento metri, si trova a nord della città, dove sono stati ripristinati i binari dopo trent’anni di inattività. L’obiettivo è proporre un’alternativa di trasporto, senza chiamarlo treno.

Non siamo nella Silicon Valley e neanche in Giappone. Eppure, in un cantiere a nord di Trento, su duecento metri di rotaia riportati in vita dopo trent’anni di inattività, la startup RailEvo ha esposto al pubblico il primo taxi ferroviario al mondo. Il progetto è chiaro: un mezzo flessibile, sostenibile e accessibile a tutti, eliminando ritardi e interminabili attese in stazione. Si tratta ancora di un prototipo, ma vederlo muoversi sui binari fa accarezzare l’idea di poterlo usare davvero un giorno. Una possibilità che sembra avvicinarsi: RailEvo infatti, con il sostegno delle istituzioni locali, crede di poter realizzare prossimamente una ferrovia funzionante e a disposizione dei passeggeri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Trento nasce il primo taxi ferroviario al mondo: “Va a cento all’ora e costa poco: attivo entro il 2030. E non chiamatelo treno” Notizie correlate Leggi anche: Taxi ferroviario autonomo, a Trento debutta RailEvo: il futuro corre sui binari Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Trento nasce il primo taxi ferroviario al mondo: la mobilità passa per le linee abbandonate; Mudra accelera l’innovazione nella mobilità: a Trento nasce il primo taxi ferroviario al mondo; Casa, nasce il laboratorio 'Orizzonti dell’abitare in Trentino'; RailEvo, nasce in Trentino il primo taxi ferroviario al mondo. A Trento nasce il primo taxi ferroviario al mondoIl progetto punta a ridare vita alle linee secondarie, trasformando la crisi del trasporto pubblico locale in un’opportunità di innovazione ... lastampa.it Mudra accelera l’innovazione nella mobilità: a Trento nasce il primo taxi ferroviario al mondoRoma, 5 mag. – La mobilità italiana sta attraversando una trasformazione radicale, segnata da sfide strutturali e nuove abitudini. Il Trasporto Pubblico Locale (TPL) su ferro, in particolare, sta attr ... askanews.it A Trento nasce il primo taxi ferroviario al mondo x.com Sab 9 Maggio From 7pm Ones via Trento 1A Filippo Cigotti, AKA Cigo, è un dj Triestino che inizia la sua carriera un paio di anni fa. Nasce con sonorità puramente techno che lo fanno diventare resident di @electrique.noise, dove fa le sue prima esperienze in - facebook.com facebook