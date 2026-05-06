Il primo maggio, nel tratto di spiaggia di Punta Marina, una coppia si trova seduta a un tavolo del Bagno Ruvido. È il primo giorno di un fine settimana prolungato dedicato alla festa dei lavoratori. La scena si svolge sulla battigia, con l’attenzione rivolta alle persone e alle attività che animano la zona durante questa giornata. Nessuna altra informazione su eventuali eventi o dettagli specifici viene fornita.

Una coppia è seduta a tavola al Bagno Ruvido di Punta Marina. È il primo maggio, l’inizio del weekend lungo per la festa dei lavoratori. Sono arrivati in automobile da Bologna. Lei dice alle vicine di tavolo: "Venivo al mare a Punta Marina quando ero piccola. Sono anni che non tornavo". E lui: "Abbiamo visto stamattina un servizio al Tg sui pavoni e così abbiamo deciso di venire. Per vederli. Dove possiamo andare?". Le vicine di tavolo spiegano che sono lontani dal paese, bisogna che si dirigano verso il ristorante Cristallo, in pieno centro, dove di solito se ne vede qualcuno grazie alla vicinanza con l’ex colonia dell’Areonautica militare abbandonata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Punta un ’nuovo turismo’: "Qui per fotografarli"

Abruzzo da scoprire e da fotografare

Notizie correlate

Aeroitalia punta al turismo: arriva il nuovo Boeing da 189 postiUn Boeing 737-800 con le nuove livree di Aeroitalia è in viaggio verso l’hangar di Albatechnics a Forlì, dopo la partenza da Shannon, in Irlanda,...

Colle punta sul turismo! Il nuovo sito del Comune ora è ufficialmente onlineColle si racconta con uno sguardo nuovo e uno strumento pensato per chi arriva, per chi scopre, per chi sceglie di lasciarsi sorprendere.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: A Punta un ’nuovo turismo’: Qui per fotografarli; I giardini Govi si rifanno il look: previsto nuovo skate park a Punta Vagno; Panfé apre un nuovo locale a Novara e rafforza la rete nazionale; Nuovo skate park a Punta Vagno, svolta ai Giardini Govi: un’opera d’arte diventa pista per gli skater -.

DIFFERENZIATA MANFREDONIA Manfredonia punta sulla raccolta differenziata: progetto da 600mila euro per un nuovo centro rifiutiIl Comune di Manfredonia accelera sulla gestione sostenibile dei rifiuti e candida un nuovo progetto da 600mila euro per la realizzazione di un centro comunale di raccolta differenziata. La Giunta com ... statoquotidiano.it

Intel punta a socket più longevi per competere con AMD e prepara un nuovo refresh di Raptor LakeIntel punta a rendere i suoi socket più longevi per competere con AMD, mantenendo supporto per più generazioni di CPU. Scopriamo i dettagli. Intel sembra pronta a cambiare profondamente la propria ... multiplayer.it

Bper Banca punta su solidità e crescita per difendersi dagli assalti nel risiko bancario italiano. - facebook.com facebook

Giovani biancoverdi crescono: l’Arzachena punta sui ragazzi del vivaio che hanno già debuttato in prima squadra x.com