Aeroitalia punta al turismo | arriva il nuovo Boeing da 189 posti

Aeroitalia ha ricevuto un nuovo Boeing 737-800 dotato di 189 posti, con le nuove livree aziendali. L’aereo è partito da Shannon, in Irlanda, e si trova ora in viaggio verso l’hangar di Albatechnics a Forlì. La compagnia aerea punta a rafforzare le rotte turistiche con questo nuovo velivolo.

Un Boeing 737-800 con le nuove livree di Aeroitalia è in viaggio verso l’hangar di Albatechnics a Forlì, dopo la partenza da Shannon, in Irlanda, avvenuta questo pomeriggio. Il velivolo, identificato dalle marche 9H-FOS, opererà utilizzando la registrazione come call sign, senza ricorrere al nero di volo del vettore nazionale. Dalla gestione KLM all’integrazione nel network italiano. Il passaggio di proprietà di questo aeromobile segna il trasferimento di un asset precedentemente gestito da Transavia, la compagnia low-cost appartenente al gruppo Air France-KLM. La storia tecnica del mezzo è legata strettamente alla manutenzione curata fin dall’inizio da KLM.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aeroitalia punta al turismo: arriva il nuovo Boeing da 189 posti Notizie correlate Sesto punta sul turismo. Arriva l’adesione al Fai: "Il nostro Viale delle Ville è un simbolo di bellezza"Sesto San Giovanni compie un passo decisivo nel percorso di promozione del proprio patrimonio culturale: l’amministrazione, nell’ultima seduta di... Missione turismo, l’ora degli hotel. Si punta ad avere 2mila posti lettoLa città delle cento torri continua ad attrarre turisti ogni giorno, anche nel cuore dell’inverno.